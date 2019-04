Betreiber zahlte große Summen, um Betrieb zu sichern, doch mit Jahresende hört er auf. Jetzt sucht man in der Region nach Lösung.

Rund 300 Mitglieder hat der Golfklub in Mariahof. Weil der derzeitige Betreiber mit Jahresende abspringt, gab es diese Woche einen runden Tisch, bei dem nach einer neuen Lösung gesucht wurde © Golfklub Mariahof

Im Jahr 2003 gab es ein wahres Tauziehen darum, wo im Bezirk Murau ein Golfplatz entstehen soll. Zunächst gab es Pläne in Mariahof, später auch am Kreischberg. Man ging damals davon aus, dass wirtschaftlich nur ein Platz in der Region sinnvoll sei, dennoch wurden letztlich beide nur 25 Kilometer entfernten Golfplätze gebaut.

