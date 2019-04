Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Trockenheit beschäftigt auch heimische Bauern © APA/HELMUT FOHRINGER

Die anhaltende Trockenheit der letzten Wochen ist auch in den Bezirken Murau und Murtal spürbar. „Wir haben sicher Defizite in Sachen Niederschlag, die Lage ist angespannt“, so Martin Hebenstreit, Landwirtschaftskammerobmann des Bezirkes. Er selbst ist am Freitag gerade am Acker zugange, „es staubt richtig weg“. Vor allem sonnseitige Regionen sind von der Dürre betroffen. „Normal könnten wir schon austreiben, aber es ist viel zu wenig Gras da.“ Auch für die Ackerbauern und die Forstwirte ist die Lage problematisch, die Waldbrandgefahr ist hoch. „Wenn heute und morgen einiges an Regen kommt, hält sich der Schaden in Grenzen. Auch nächste Woche wäre noch früh genug, dann wird’s wirklich problematisch.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.