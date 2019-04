Facebook

Stoßen auf den bevorstehenden Neustart an: Josef Rieberer, Geschäftsführer der Brauerei Murau, Pächter Fritz Wassermann und dessen Lebensgefährtin Traude Dullnig © Peter Haselmann

Die Arbeiten laufen auf Hochtouren: Bis Samstag, 27. April, soll sich das Brauhaus in neuem Glanz präsentieren, denn an diesem Tag wird anlässlich der Neuübernahme des Traditionshauses zu einem Tag der offenen Tür geladen (siehe Information unten).



Fritz Wassermann heißt der neue Pächter des Hauses. In Murau muss man den Mann nicht vorstellen: Er ist nicht nur Unternehmer, sondern auch durch die Organisation von Veranstaltungen wie Murcapulco, den Bockbieranstich oder die Weißwurstparty bekannt.



Aufgewachsen ist der „waschechte Murauer“ direkt über einer Gaststätte. Wenig verwunderlich also, dass in dem Mann schon immer der Wunsch schlummerte, selbst gastronomisch tätig zu sein. Ein Wunsch, den er sich mit der Übernahme des Brauhauses der Brauerei Murau erfüllte, nachdem sich die vorherigen Pächter in die Pension verabschiedet haben.



Den Räumlichkeiten hat Wassermann ein „Facelift“ unterzogen. Er will mit gemütlicher Atmosphäre locken: „Man braucht nichts neu erfinden. Der Gast muss sich einfach wohlfühlen!“ Die Stärken des Brauhauses sollen sein, dass die Gäste in dem Lokal „gut essen und gut trinken“ können. Vor allem will Wassermann mit seinem Angebot in Zukunft verstärkt auf Einheimische zugehen.

