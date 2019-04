Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bruno Aschenbrenner (Dritter von links) und Christian Reiner (Zweiter von rechts) präsentierten das neue Projekt © Michaela Egger

Sag’s der Region: So lautet der Titel eines neuen Projekts der Leaderregion „Innovationsregion Murtal“, das am 24. April im Holzinnovationszentrum Zeltweg vorgestellt wurde. Das Konzept ist simpel: Die rund 74.000 Bewohner der Innovationsregion – also des Bezirks Murtal und der Gemeinde Kraubath – sind dazu aufgerufen, ihre Ideen kundzutun. „Darin liegt ein großes Potenzial“, so Geschäftsführer Christian Reiner.



Denn wenn es um die Entwicklung der Region geht, würden mehr oder weniger immer die selben Menschen am Tisch sitzen. Nun soll die gesamte Bevölkerung für die Weiterentwicklung der Region ins Boot geholt werden. Egal ob vor der eigenen Haustüre oder die gesamte Region, ein nerviges Schlagloch oder den Lieblingsverein betreffend: Alle Vorschläge sind willkommen, wie Reiner und Obmann Bruno Aschenbrenner betonen.



Die Wünsche und Vorschläge werden gesammelt, das eine oder andere könne vielleicht rasch umgesetzt werden. Kundtun kann man seine Ideen unter anderem auf der Internetseite www.irmurtal.at, wo auch Näheres über das Projekt zu erfahren ist.



Eingegangen wurde auch auf bisherige Leaderprojekte, wie das Wasserrad 4.0, die Zirbenland-Akademie Murtal und das Kräuter-Kompetenzzentrum Lobmingtal. In der Periode 2014 bis 2020 wurden Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund fünf Millionen Euro begleitet. Der Förderanteil aus Mitteln der EU, des Bundes und des Landes beträgt rund 3,1 Millionen Euro. Die EU-Maßnahme Leader dreht sich um die ländliche Weiterentwicklung.



Mit „Sag’s der Region“ versucht man laut Geschäftsführer Reiner auch schon an einem Leitbild für die nächste Leaderperiode zu feilen. Die Projektkosten liegen bei rund 83.5000 Euro. Die Vorschläge werden gesammelt und an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Ein Maßnahmenkatalog wird entstehen, mit dem eine etwaige Umsetzung und die damit verbundene Budgetplanung erleichtert werden soll.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.