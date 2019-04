Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polier Johann Taferner mit Bezirksrettungskommandant Hubert Bacher vor der alten Bezirksstelle, die nun abgerissen wird © Peter Haselmann

Im Juni 2018 wurde zum Spatenstich geladen. Nun gehen die Arbeiten an der neuen Bezirksstelle für das Rote Kreuz Murau ins Finale. Das neue Gebäude steht bereits. Es wurde unmittelbar hinter der alten Bezirksstelle errichtet, die in diesen Tagen abgerissen wird. „Wir liegen voll im Zeitplan und sind zuversichtlich, dass die Arbeiten bis Ende Juli abgeschlossen werden können“, so Bezirksgeschäftsführer Michael Grabuschnig.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.