Präsentation „Plastikfreies Knittelfeld“ mit Anica Lassnig, Bürgermeister Gerald Schmid, Martina Stummer, Erwin Schabhüttl und Katharina Moritz © Marietta Wolf

Zwei neue Projekte wurden am 23. April in Knittelfeld präsentiert: So wird im Sorgerpark (Kreuzung Kärntner Straße und Freiheitsallee) ein Bewegungs- und Motorikpark für alle Generationen errichtet. Das Gelände wird in fünf Bereiche unterteilt.



Zu finden sind dort unter anderem Balancieranlagen, Fitnessgeräte und ein Kletterberg für Kinder. 50.000 Euro werden in das Projekt investiert. Die Eröffnung ist für Schulbeginn geplant. Ziel ist, der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu betätigen, aber auch Entspannungsmöglichkeiten wie eine Doppel-Hängematten-Schaukel wird es geben.



Zudem stellte man das Projekt „Plastikfreie Gemeinde“ vor. Wie berichtet sollen künftig Veranstaltungen wie das bevorstehende Radfest (28. April) und die Hauptplatz-Eröffnung (1. Mai) möglichst plastikfrei über die Bühne gehen. Dafür kaufte die Stadtgemeinde 10.000 Mehrwegbecher an.



Für die Reinigung der Becher wurde ein mobiler Geschirrwaschcontainer angeschafft. Dieser kann auch angemietet werden. Pro Becher wird bei den Veranstaltungen ein Euro Pfand verlangt.



Informiert wurde auch, dass die Stadtgemeinde Knittelfeld seit 2017 glyphosatfrei ist. Der Städtische Bauhof arbeitet mit einem Gerät, das durch ein nassthermisches Verfahren Unkraut beseitigt.