„Ich will neu durchstarten“, sagt Pfarrer Heimo Schäfmann © KK

Ein bemerkenswerter Wechsel steht in der Kirche im Murtal bevor. Heimo Schäfmann, seit 15 Jahren Pfarrer von Pöls, wechselt mit September nach Obdach.

Gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt Schäfmann seine berufliche Veränderung: „Ich bin gern in Pöls, habe aber immer gesagt, hier gehe ich nicht in Pension“, so der gebürtige Südoststeirer, der in St. Anna am Aigen aufgewachsen ist und unter anderem auch als Kaplan in Knittelfeld tätig war.

