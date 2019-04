Facebook

Schon im Vorjahr wurde in Kobenz ordentlich Gas gegeben, heuer erfährt das Festival eine Neuauflage © Andrei Neag

Die erste Auflage des „PL Springfestivals“ lockte schon um die 1600 Besucher, heuer sollen es noch einige mehr werden. „Wir rechnen mit 2000 Besuchern, vielleicht auch mehr“, so Thomas Offenbacher von „PL Soundpark“. Die Eventtechnik-Firma veranstaltet das Springfestival mit internationalen und nationalen DJs, die verschiedene Sounds auflegen werden. Darunter den spanischen DJ „Danny Avila“, Groove Coverage, Selecta und Shany.



EDM, Hip Hop, House, RnB und Drum’n’Base und Co. werden am 4. Mai also die Veranstaltungshallen in Kobenz zum Beben bringen. Wurde im Vorjahr „nur“ in der großen Halle gefeiert, gibt es heuer auch einen zweiten Floor, der erst ab 18 Jahren zugänglich ist. „Damit wollen wir auch eine ältere Zielgruppe ansprechen“, so Offenbacher.

