Eine Besitzstörungsklage gegen die Polizei zieht der Neumarkter Arzt Wolfgang Auer in Erwägung.

Der Parkplatz liegt direkt an der Bundesstraße, von hier aus blitzt manchmal die Polizei mit mobilen Radargeräten © KK

Verärgert ist der Neumarkter Allgemeinmediziner Wolfgang Auer. Seine Ordination liegt direkt an der Bundesstraße 317 im Ortsgebiet von Neumarkt, und immer wieder komme es vor, dass die Polizei von seinem Parkplatz aus mit Zivilautos Radarmessungen vornimmt. So auch dieser Tage, wie ein Foto auf der Facebook-Seite "Ordination Dr. Auer Neumarkt in der Steiermark" zeigt.