Unfallopfer Michael Heger kämpft sich zurück ins Leben. Die Versicherung hat noch immer nicht bezahlt © Sarah Ruckhofer

Bis heute ist nicht geklärt, was den schweren Unfall verursacht hat. Fest steht: Seit dem 10. März 2015 ist für Michael Heger nichts mehr so, wie es einmal war. „Ich war den ganzen Tag mit einem Kunden unterwegs, wir haben Gebäude fotografiert“, erinnert sich der langjährige Chefredakteur der „Obersteirischen Nachrichten“ zurück. Am Rückweg von einem Bauernhof kommt es zum Unglück. Der Wagen – Heger sitzt auf der Beifahrerseite – bleibt vor einem Abhang stehen. Es gibt einen Ruck – ist der Fahrer von der Pedale gerutscht, war es ein technisches Gebrechen? – und das Auto stürzt ab. 100 Meter geht es in die Tiefe, ein harter Aufprall, dann weitere 393 Meter. Heger kann sich an jede einzelne Sekunde des Absturzes erinnern. „Mein erster Gedanke war – lebe ich noch? Mein zweiter: Das kann ich meiner Tochter nicht antun.“ Sie feiert einen Tag nach dem Unfall ihren zwölften Geburtstag.

