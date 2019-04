Facebook

Die entzückende Doreen (links) wartet im Lachtal gemeinsam mit vielen weiteren Artgenossen auf ein neues Zuhause © kk

Ein flauschiges Kaninchen im Osternest? Für viele Kinder wohl ein Traum. Was beim Kauf allerdings gerne übersehen wird, ist die Arbeit, die das Haustier mit sich bringt. Nicht selten werden die „Osterhasen“ nur wenige Wochen nach dem Fest langweilig und landen im Tierheim.

Rechtzeitig zur Osterzeit warnt Barbara Zarfl, Leiterin der Kaninchen- und Meerschweinchen-Auffangstation im Lachtal, daher vor unbedachten Käufen. Denn: „Kaninchen sind keine Kuscheltiere und sie brauchen viel Platz“, so die Expertin. Mindestens zwei Quadratmeter sollten es pro Kaninchen sein – handelsübliche Käfige sind davon weit entfernt. Außerdem sind Kaninchen sehr soziale Tiere, eine Einzelhaltung daher eine Qual. Auch die Kombination ein Meerschweinchen plus ein Kaninchen ist nicht artgerecht.

