"Nino" hat hohes Fieber, er kämpft tapfer um sein Leben © Privat

Der Vorfall ereignete sich schon am 6. April, jetzt wandten sich die Besitzer von Tigerkater "Nino" an die Öffentlichkeit. Ein Unbekannter hatte den Kater mitten in einem Siedlungsgebiet angeschossen, das Tier kämpft derzeit um sein Leben. "Wir haben am Samstag um die Mittagszeit Bäume im Garten geschnitten, es war daher irrsinnig laut", erinnert sich die Besitzerin. Die Familie will anonym bleiben. "Plötzlich ist unsere Nachbarin gekommen, wir sollen schnell kommen, unserer Katze ist etwas passiert." Am Nachbargrund findet die Familie den erst zweijährigen Kater blutüberströmt, bringt ihn sofort zum Tierarzt. Eine Notoperation rettet das Leben der Katze.

