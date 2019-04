Facebook

Teamchef Gottfried Grasser möchte beim Auftakt der Blancpain- Serie in Monza seine Trophäensammlung erweitern © Alfred Taucher

Vor sieben Jahren hat Klaus Bachler nach seiner erfolgreichen mehrjährigen Formelsportkarriere und durch die Aufnahme in das Porsche-Förderprogramm in den GT-Sport gewechselt – und sich mittlerweile einen Namen in der internationalen Szene gemacht.



Heuer wartet auf den St. Georgener mit Engagements in drei unterschiedlichen Meisterschaften ein Monsterrennjahr. Neben der VLN-Langstreckenmeisterschaft, die er kürzlich für „Falken Motorsport“ mit Rang vier am Nürburgring in Angriff genommen hat, ist der Porsche-Pilot auch im ADAC GT-Masters für das „KÜS Team75 Bernhard“ unterwegs. Damit gibt es für ihn Anfang Juni auch ein Heimrennwochenende am Red-Bull-Ring in Spielberg.



Außerdem gehört er erstmals auch dem Teilnehmerfeld in der Blancpain-Serie an, Mitte April wird die Meisterschaft in Monza (Italien) eröffnet. Bachler ist dabei für das italienische Dinamic-Team unterwegs: „Nachdem ich diese Serie schon sehr lange verfolge, ist es toll, dass ich heuer die Chance bekommen habe, erstmals an den Start zu gehen. Die Rennserie ist eine echte Herausforderung und professionell organisiert. Es gibt schöne Strecken, aber vor allem auch ein sehr starkes Teilnehmerfeld.“



Der 27-Jährige pilotiert einen Porsche 911 GT3 R und rast gemeinsam mit seinen Teamkollegen – Andrea Rizzoli (Italien) und Zaid Ashkanani (Kuwait) – im Endurance Cup um Punkte. In Monza kommt es für Bachler nicht nur zur Blancpain-Premiere, sondern auch gleich zum Heimrennen für sein Team, welches in Reggio Emilia in der Nähe von Modena seinen Firmensitz hat.



Der Murtaler ist jedenfalls nach dem bisher sehr erfolgreich absolvierten Testprogramm mit breiter Brust nach Italien angereist: „Zu Wochenbeginn konnte ich beim Vorsaisontest zum ADAC GT Masters in Oschersleben noch eine klare Tagesbestzeit erzielen.“ In Monza warte aber natürlich viel Neuland auf ihn.



„Wir hatten zwar eine sehr intensive und gute Vorbereitung, aber wo wir wirklich stehen, wird sich erst beim ersten Rennen herausstellen.“ Das Team sei sehr jung und bestreite erstmals eine derartige Meisterschaft. Bachler: „Für mich und die gesamte Fahrerbesetzung ist die Blancpain Serie Neuland.“ Was die Zielsetzung betrifft, ist der Rennsportler daher etwas zurückhaltend: „Die Konkurrenz ist sehr stark, wir müssen gegen einige Werkteams antreten. Bei einem guten Verlauf könnte sich eine Top 10-Platzierung ausgehen.“



Apropos Werkteams: Für Bachler gibt es mit den zwei Lamborghinis vom Grasser Racing Team aus St. Margarethen bei Knittelfeld starke Konkurrenz aus seinem Heimatbezirk. Teamchef Gottfried Grasser setzt in seine zwei Huracán GT3 EVO-Werksboliden eingespielte und erfahrene Fahrer ein: Mirko Bortolotti (Italien), Rolf Ineichen (Schweiz), Christian Engelhart (Deutschland) sowie Lucas Mauron (Schweiz), Arno Santamato (Frankreich) und den Spielberger Gerhard Tweraser. Tweraser gibt bereits seit dem Jahr 2013 immer wieder bei unterschiedlichen Rennauftritten für den Rennstall von Gottfried Grasser erfolgreich Vollgas.



Nach den siegreichen Übersee-Auftritten bei Langstreckenrennen in Daytona und Sebring blickt Gottfried Grasser dem Monza-Rennwochenende optimistisch entgegen: „Monza ist für uns ein sehr gutes Pflaster. 2015 und 2017 haben wir dort gewonnen, und vergangenes Jahr waren wir ebenfalls stark unterwegs. Erstmals setzen wir zwei Autos ein, eines im Pro- und eines im Silver-Cup.“



In beiden Kategorien habe man das Zeug ganz vorne mitzumischen. „Ich freue mich an die Geburtsstätte unseres Lamborghini Huracán GT3 zurückzukehren.“ Insgesamt stehen in der Blancpain-Rennserie 2019 neben Monza vier weitere Rennwochenenden in Silverstone, Paul Ricard, Spa-Francorchamps und Barcelona im Rennkalender.



Das Grasser Racing Team bestreitet mit seinen Lamborghinis übrigens – wie Porsche-Pilot Bachler auch – die diesjährige ADAC GT Masters-Rennserie.