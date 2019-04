Die Feuerwehr Knittelfeld musste am Freitag zu einem Unfall ausrücken. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Der Unfall ereignete sich in Knittelfeld © FF/Thomas Zeiler

Ein mit Schotter beladener Lkw und ein Pkw kollidierten am Freitag in Knittelfeld. Der Unfall ereignete sich in den Nachmittagsstunden auf der L518. Die Feuerwehr Knittelfeld rückte aus und sorgte für die Aufräum- und Bergearbeiten.



Einsatzleiter Daniel Schmied: "Nachdem wir die ausgetretenen Betriebsmittel gebunden haben, wurde der Pkw von der Unfallstelle entfernt."