Am Ostersonntag kommt der Osterhase wieder in den Märchenwald © KK

Sie sind noch auf der Suche nach den passenden Zutaten für die Osterjause, österlicher Dekoration für die eigenen vier Wände oder kleinen Geschenken, mit denen Sie Ihre Lieben überraschen wollen? An dieser Stelle finden Sie einen Überblick über die Ostermärkte, die in den nächsten Tagen in den Bezirken Murtal und Murau noch stattfinden.



Wir geben aber auch eine Auswahl an Tipps, wo man selbst Österliches basteln kann, wo der Osterhase zu Gast ist und wie man sich in der Ferienzeit sonst noch die Zeit vertreiben kann, sei es im Freien oder drinnen.

