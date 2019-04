Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ergebnisse sind verkündet © AK Stmk/Temel

Heute, 11. April, wurde das vorläufige Endergebnis der steirischen AK-Wahl präsentiert, die FSG legte acht Mandate zu. In den Bezirken Murtal und Murau decken sich die Gewinne der sozialdemokratischen Gewerkschafter mit dem steirischen Gesamtergebnis: Im Betriebswahlsprengel Murtal gewann die FSG 8,8 Prozent und steigerte sich somit auf 78,5 Prozent.



Das freut natürlich die heimischen Kandidaten wie Johann Kaiser von der Zellstoff Pöls AG: „Ich bin begeistert. Darauf haben wir hingearbeitet.“ Die restlichen Listen haben in Murtal Verluste eingefahren. Das zweitbeste Ergebnis fuhr die FA-FPÖ mit 8,9 Prozent ein.



8,4 Prozent der Wähler stimmten für die ÖAAB-FCG. Der verhältnismäßig geringe Verlust von 1,6 Prozent ist ein kleines Trostpflaster für den Murtaler Spitzenkandidaten Walter Putz. Zum generellen Ergebnis sagt er: „Da gibt es nichts zu beschönigen. Das ist eine eindeutige Niederlage.“



Auch im Betriebswahlsprengel Murau haben die Roten stark zugelegt: Die FSG steigerte sich um 16,1 Prozent auf 59,2 Prozent. Auf Verluste mussten die anderen Listen in Murau blicken.



Auf 26,6 Prozent kam die ÖAAB-FCG. Der schwarze Murauer Spitzenkandidat Klaus Kollau meint zum Gesamtergebnis: „Leider haben wir unsere Ziele nicht erreicht, aber der Wähler hat immer recht.“ Mit zwölf Prozent schnitt in Murau die FA-FPÖ ab.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.