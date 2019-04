Facebook

Helmut Linhart, Ewald Peer, Gerhard Feier und Franz Wede (v.l.n.r.) arbeiten zusammen © Simone Rendl

Den Bewohnern von Salla (Gemeinde Maria Lankowitz) reicht es. Bereits seit 2005 versucht das Dorf am Gaberl ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen auf der Gaberlstraße (B77) zu erwirken, bislang ohne Erfolg. Gemeinsam mit den Gemeinden Köflach und Weißkirchen will der Maria Lankowitzer Gemeindekassier Gerhard Feier (ÖVP) nun Maßnahmen vom Land einfordern. „Alle beteiligten Gemeinden haben in den letzten Gemeinderatssitzungen einstimmig für den Antrag gestimmt, wir hoffen, dass wir jetzt etwas bewirken können“, sagt Feier, der am Mittwochvormittag zum Gespräch ins Gasthaus Zach lud.