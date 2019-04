45 Anzeigen setzte es nach Ermittlungen der Polizei rund um eine Schule in Seckau. Schüler hatten im Umfeld der Schule geraucht. Jetzt wurde auch eine Mutter (39) ausgeforscht, die E-Shishas und Liquids an den Sohn weitergab und mit ihm gemeinsam an Schulkollegen verkaufte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Seit 1. Mai 2018 gilt ein absolutes Rauchverbot für öffentliche Gebäude und seit 1. Jänner 2019 wurde die Altersgrenze beim Rauchen von 16 auf 18 Jahre angehoben. Eine Tatsache, die noch nicht bei allen Jugendlichen angekommen sein dürfte. Weil sich Schüler offenbar nicht an das Gesetz hielten, erstattete Mitte Jänner 2019 eine Schule im Bezirk Murtal Anzeige, weil der "Verdacht der missbräuchlichen sowie verbotenen Verwendung von Zigaretten und tabakähnlichen Gegenständen durch Schüler bestand", wie die Polizei mitteilte. Bei den Ermittlungen der Polizei setzte es insgesamt 45 Anzeigen, 12 davon gegen Jugendlich und 33 gegen Eltern, Aufsichtspersonen und Betreuer. 19 Schüler sind sogar noch strafunmündig, in ihren Fällen wurden Berichte an die Bezirkshauptmannschaft übermittelt. Für sie soll jetzt ein Workshop an der Seckauer Schule abgehalten werden.