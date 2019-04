Facebook

Drei Stück der englischen „Harrier“ sollten mit Panzern und einer großen Militärsammlung nach Gaal kommen © EPA (Chris Helgren)

Es klingt wie gut erfunden. Ein griechischer Reeder will seine riesige Militärsammlung in Gaal bei Knittelfeld ansiedeln. Darunter viele Kriegsuniformen, Schwerte, Säbel, Gewehre, aber auch großes Gerät wie Panzer und sogar Düsenjets.



Der Reeder besitzt drei Stück der legendären Harrier, das sind in England entwickelte Flugzeuge, die senkrecht starten und landen können. Über längere Zeit gab es konkrete Verhandlungen, die Sammlung nach Gaal zu bringen. Auch im Gemeinderat wurde es mehrmals diskutiert, unter anderem, weil für das Projekt Änderungen des Flächenwidmungsplanes notwendig gewesen wären.



Wir haben bei Bürgermeister Friedrich Fledl (ÖVP) nachgefragt, wie es um das Projekt steht. „Aus meiner Sicht ist es vom Tisch, wir haben vieles versucht, aber die Vorstellungen eines Griechen und eines Österreichers von der Raumordnung sind zu verschieden“, spricht er Differenzen an.



Direkten Kontakt mit dem Investor habe er nicht gehabt. „Aber ich bin nach Athen geflogen und habe mir die beeindruckende Sammlung angeschaut“, so der Bürgermeister. Der Kontakt sei über Makler zustande gekommen, zumal das Gebäude und die Grundstücke im Ortsteil Schattenberg schon seit längerer Zeit zum Verkauf angeboten werden. „Es wäre sicher ein interessantes Projekt geworden“, bedauert Fledl das Ende.



Auf der Onlineplattform „Willhaben“ wird das Anwesen im Ortsteil Schattenberg, auf dem das Museum entstehen hätte sollen, als „Exklusives Herrenhaus mit 1,6 Hektar Grund plus Zinshaus plus Jagdhütte und Stallungen“ angepriesen. Preis 600.000 Euro, mit zusätzlichen neun Hektar Wald- und Wiesenfläche 990.000 Euro.

