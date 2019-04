Facebook

Auf Holzgaserzeugung wird nun in Murau gesetzt, wie Kurt Woitischek (Mitte) erklärt © Peter Haselmann

Ein weiterer Schritt Richtung Energieautonomie wurde in Murau gesetzt: Das Nahwärmeheizwerk Murau-Stolzalpe produziert nun neben Wärme auch Strom aus Holz. „Im Jahr 2011 wurde das Werk errichtet. Bereits damals war man sich einig, eine Platzvorbereitung für den Einbau einer Holzvergaseranlage vorzusehen“, erklärt Kurt Woitischek, Geschäftsführer der Stadtwerke Murau.



Nun wurde das Vorhaben umgesetzt. Jährlich werden somit laut Woitischek vier Millionen Kilowattstunden an Strom ins eigene Stromnetz eingespeist, dies entspricht einem Bedarf an 1000 Haushalten. Weiterer Vorteil: „Durch die Verwendung der Abwärme können im Heizwerk rund 3000 Festmeter Faserholz eingespart werden.“



Für die Holzgaserzeugung werden als Verbrennungsrohstoff Forstpellets eingesetzt, die im bereits 2011 errichteten Materialsilo gelagert werden.

Insgesamt wurden rund 2,5 Millionen Euro in dieses Projekt investiert: „Diese Investitionen amortisiert sich in rund sieben Jahren“, so Woitischek. Außerdem: „Mit dieser Anlage wird vor allem im Winter, wo die Wasserkraft stark reduziert ist, eine Erhöhung des Eigenerzeugungsanteils im Strombereich erzielt.“



Alle Interessierten werden am 30. April zur Eröffnung der Anlage eingeladen. Diese findet im Rahmen eines Tags der offenen Tür statt. Beginn ist um 16 Uhr.