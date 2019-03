Zwei Fahrzeuge kollidierten Samstag miteinander, beide Fahrzeuglenker erlitten dabei tödliche Verletzungen. Drei weitere Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Am Sonntag passierte nur wenige hundert Meter entfernt erneut ein Unfall.

Die Unfallstelle auf der B317 © Mlakar Media

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagabend in St. Georgen ob Judenburg ereignet: Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, mehrere Personen wurden in den Autos eingeklemmt.