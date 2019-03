Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neumarkter drängten in Graz auf rasche Lösungen © kk

In Sachen unzureichender Verkehrsinfrastruktur und -anbindung machen einmal mehr die Bürgermeister des Bezirkes Murau mobil: Sie treffen heute auf Landesrat Anton Lang, der sich mit einer Reihe an Forderungen konfrontiert sehen dürfte. Schon zuvor reiste eine Abordnung aus Neumarkt nach Graz (wir berichteten), um dem Landesrat eine dringliche Petition zu überbringen. Gefordert werden darin unter anderem eine bessere Taktung der Bahn Richtung Klagenfurt und Leoben, ein Railjet-Haltepunkt in Neumarkt, öffentliche An- und Abreisemöglichkeiten für die Gesundheitstherme Wildbad Einöd, finanzielle Unterstützung bei der Errichtung von Radwegen, eine bessere Überwachung des Lkw-Fahrverbotes über den Perchauer Sattel sowie eine verbesserte Sicherheit im Neumarkter Ortszentrum.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.