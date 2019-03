Peter Bachler tritt nach dieser Rennsaison als Veranstalter der bekannten „Enduro Trophy“ in den wohlverdienten Ruhestand.

Dem Red-Bull-Ring bleibt Bachler als Instruktor treu © Alfred Taucher

Wenn nach insgesamt fünf Rennwochenenden mit dem Saisonfinale am 5. Oktober in St. Georgen ob Judenburg die Enduro-Trophy- und Staatsmeisterschaftssaison abgeschlossen ist, nimmt auch Rennleiter Peter Bachler Abschied: „17 Jahre sind genug, heuer ist definitiv meine letzte Saison. Aufhören soll man, wenn es am schönsten ist.“ Die Entscheidung des Scheiflingers hat auch private Gründe: „Es geht auch um den Faktor Zeit, ich habe mittlerweile eine Familie, außerdem möchte ich mich gerne selbst wieder einmal aufs Moped schwingen. Nicht rennmäßig oder um Strecken zu bauen, sondern einfach nur der Fitness wegen.“