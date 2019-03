Junger Steirer filmte den verunglückten Start der "Fly Egypt" in Hurghada. Eine Passagierin weigerte sich, in den Ersatzflieger zu steigen.

Flugpanne in Hurghada

Blick aus dem Fenster bei der Rücklandung in Hurghada © Screenshot Kravanja

Der Flug vom ägyptischen Badeort Hurghada nach Graz Sonntagfrüh wird den Passagieren an Bord der Boeing 737-800 der Fluglinie "Fly Egypt" wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Wie berichtet, hörten sie kurz nach dem Abheben einen Knall und spürten eine deutliche Erschütterung. Unmittelbar nach dem Zwischenfall musste die mit vielen Steirern und Kärntnern besetzte Maschine wieder auf dem Flughafen Hurghada landen. Möglicherweise war es zu einem so genannten "Tailstrike" gekommen, das Heck des Flugzeugs hatte beim Aufsteigen die Startbahn touchiert.

