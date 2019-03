Aussprache wegen Geld in Obdach endete am Sonntag mit Mordversuch. Rumäne (54) ging auf Ehepaar mit Holzstock los, dann übergoss er die beiden Steirer und ihren Sohn mit Benzin und legte Feuer. Es war nicht der erste Anschlag.

Mordversuch in der Steiermark

In diesem Haus kam es am Sonntag zur Gewalttat © Hans Breitegger

Ein Ehepaar aus Obdach und ihr Sohn wurde am Sonntag Opfer eines brutalen Angriffs. Ein 54-jähriger Rumäne soll seinen ehemaligen Arbeitgeber - einen 62-jähriger Obersteirer - und dessen 55 Jahre alte Frau mit Benzin übergossen und zum Teil auch angezündet haben. Zwischendurch soll er das Paar mit einem Holzstock attackiert haben. Durch die Feuerattacke erlitt die Frau schwere Brandverletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber in das LKH Graz eingeliefert werden. Der 54-Jährige wurde kurz nach der Tat festgenommen. Er war bereits im Sommer wegen eines ähnlichen Vorfalls in Haft gesessen.