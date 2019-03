Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mikaela Shiffrin beim Training in Obdach © Schilift Obdach

Vor der Abfahrt zu den Weltcup-Skirennen in Kranjska Gora holten sich die norwegischen Technik-Asse gestern noch den letzten Feinschliff auf der Gemeindepiste in Obdach. "Doch am Samstag ist leider unser letzter Tag für diese Saison, zum Schluss ist uns die Piste fast weggeschwommen", sagt Peter Pirker, Geschäftsführer des kleinen Murtaler Skigebietes, das zuletzt häufig durch prominente Trainingsgäste aus dem Skizirkus (Mikaela Shiffrin, Henrik Kristoffersen) aufgefallen ist.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.