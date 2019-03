Facebook

Auf den Spuren der Holzwelt: die Gruppe des Borg-Murau © Jürgen Fuchs

Was ist eine Leaderregion? Wie kommt man zu Fördermitteln, und wofür werden diese verwendet? Mit diesen Fragen beschäftigten sich in den letzten Wochen sieben Schülerinnen und Schüler des BORG Murau. Johannes Schnedl aus Katsch an der Mur, Bastian Hubmann aus Spielberg, Simon Schmidt aus Zeltweg, Anna Koletnik aus St. Lambrecht, Lena Galler aus Oberwölz, Victoria Aigner aus Lungau und Tabea Stock aus Murau interviewten für ihre Recherche im Rahmen des Kleine Zeitung-Projekts „Schüler machen Zeitung“ unter anderem Harald Kraxner, Geschäftsführer der Holzwelt Murau, und Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher.

Ihre Reportage führte die sieben regionalen Nachwuchsredakteure in die Bierapotheke Murau – ein touristisches Vorzeigeprojekt, finanziert unter anderem aus EU-Mitteln. Das Ergebnis der Recherchen lesen Sie am Mittwoch, 6. März, in der Kleinen Zeitung.

