36-Jähriger fuhr einfach weiter, beschädigte dann noch zwei parkende Fahrzeuge und flüchtete schließlich zu Fuß. Am Sonntag wurde er ausgeforscht: Der Alkotest verlief positiv. Außerdem war der Wagen nicht zugelassen ...

Der Lenker fuhr bei Verkehrskontrolle auf die Polizistin los © Fotolia

Eine Polizeistreife führte in der Nacht zum Sonntag Verkehrskontrollen im Kreuzungsbereich L553 und L554 in St. Margarethen bei Knittelfeld durch. Als die Beamtinnen gegen 4.30 Uhr ein Auto anhalten wollten, das aus Richtung St. Lorenzen kam und offensichtlich zu schnell unterwegs war, fuhr der Lenker auf eine Polizistin los – sie konnte sich gerade noch mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.