© Patrick Neves

Vor Kurzem noch in der Löwelstraße 18 in Wien, jetzt am Hauptplatz 22 in Judenburg. Kämpferisch gibt sich Max Lercher auch in seiner neuen politischen Heimat, dem neuen Regionsbüro der SPÖ für die Obersteiermark West. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer begrüßte am Samstag eine große Zahl von Bürgermeistern, Funktionären und einfachen Parteimitgliedern. Lercher stimmte sie schon auf die Gemeinderats- und Landtagswahlen ein: „Wir müssen uns kantig positionieren, bodenständig und glaubwürdig sein“, forderte er eine „Partei als Kampforganisation“. Näher erläutern will er das beim ersten politischen Aschermittwoch, zu dem Lercher nach Oberweg lädt.

