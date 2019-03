Facebook

Fritz Bauer mit dem Elektroauto der Gemeinde, mit dem er schon viele Menschen zu Ärzten oder ins Krankenhaus gefahren hat © Michaela Egger

Auf umweltfreundliche Mobilität setzen bereits einige Gemeinden. Sie stellen ein Elektroauto zur Verfügung, das von den Bürgern bei Bedarf ausgeliehen werden kann. Seit rund einem Jahr ist dies auch in Unzmarkt-Frauenburg der Fall.



Auf Interesse ist dieses „E-Carsharing“ bei Fritz Bauer gestoßen: „Ich habe bei der Gemeinde gefragt, ob es Bedarf an einem Fahrer gibt“, erzählt der Pensionist. Seither hat er ein neues Hobby: Leute zu chauffieren. Vor allem Menschen, die nicht mobil sind und zum Arzt oder ins Krankenhaus müssen, sitzen am Beifahrersitz des Renault Zoe. Seine Motivation dahinter? „Ich habe Zeit und ich bin gerne mit Leuten zusammen“, so Bauer.



Das beweist auch ein Blick auf das Leben des 73-Jährigen, der das gesellschaftliche (Vereins-)Leben in der Marktgemeinde kennt und liebt. Derzeit steht etwa das bunte Faschingstreiben im Mittelpunkt. Zur Vorbereitung des Faschingsumzugs, um Wagen aufzubauen und zu schmücken, hat Bauer mit Freunden in früheren Zeiten sogar den einen oder anderen Urlaubstag in Anspruch genommen.



Seine Urlaube nutzte der gelernte Maurer auch gerne, um anderen zu helfen: „Ich bin ein Allrounder und kann keine Ruhe geben.“ Bei der Feuerwehr Frauenburg war er als Kommandant-Stellvertreter aktiv: „Ich kenne jeden in der Gemeinde und die Leute kennen mich.“



Der Gesprächsstoff geht mit den Fahrgästen nicht aus. „Wir reden über alles, hauptsächlich Tagesaktuelles und Gesundheit. Über Krankheit spreche ich nicht“, so Bauer, verheirateter Vater von drei Kindern.



Mindestens dreimal in der Woche ist er ehrenamtlich unterwegs: „Ich musste mir extra einen Kalender zulegen, um alles zu organisieren!“ Was seine Frau zu seiner neuen Freizeittätigkeit sagt? „Sie hat ihre Ruhe von mir, also schone ich sie damit“, schmunzelt der fünffache Opa. Es geht mit den Kunden vor allem nach Knittelfeld und Judenburg, Bauer unternimmt aber auch längere Fahrten, etwa nach Bruck, Kindberg und Tamsweg.



Und ja, einmal sei dem Auto der Strom ausgegangen, erzählt Bauer, der an Ort und Stelle auf die „Kundschaft“ wartet, maximal einen Kaffee trinken geht. Der Mann trinkt viel Kaffee – „8 bis 14 an einem Tag, schwarz und ohne Zucker“.



Erfahrungen mit „Fahrdiensten“ hat Fritz Bauer, der bei den ÖBB in Knittelfeld in Pension gegangen ist, bereits: „Ich habe sieben Jahre in Unzmarkt-Frauenburg und Scheifling Frühstücksgebäck ausgeführt.“ Für ihn ist es ganz einfach: „Wenn sich andere Menschen freuen, freue ich mich auch.“

