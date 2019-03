Facebook

Monika Kocsil eröffnet mit ihrem Mann Robert die „Hemptheke“ © Sarah Ruckhofer

Einen Hanfautomaten gibt es bereits in Judenburg, nun bekommt die Stadt auch ihre eigene „Hemptheke“: Die „BHG Greenfield GmbH“ mit Sitz in Leoben eröffnet ihre bereits achte Filiale im deutschsprachigen Raum. Betreut wird der Shop von Monika und Robert Kocsil, die seit elf Jahren einen Handel mit Zweirad-Motorsportzubehör in Judenburg führen.



Auch wenn Hanf oft in ein falsches Licht gerückt wird, angeboten werden in der „Hemptheke“ selbstverständlich nur legale Produkte. Die Hanfpflanze wird in der Medizin immer populärer, bekannt ist in erster Linie das Cannabidiol (CBD). Die Firma Greenfield betont vor allem die Qualität der Produkte: So verwende man etwa biologisch angebauten Hanf und lasse die Produkte regelmäßig in unabhängigen Labors und Universitätsinstituten untersuchen. Mehr als 600.000 Euro hat das Unternehmen bereits in die Forschung und Entwicklung investiert.



Angeboten werden im neuen Geschäftslokal CBD-Öle und Vollextrakte, Fermente (etwa für die Darmreinigung), Produkte für Haustiere, unterschiedliche Blüten, Hanfmehl zum Backen, Hanfbier aus einer deutschen Klosterbrauerei, eine Pflegeserie und Sportnahrung.



„Bei der Eröffnung servieren wir unseren Gästen selbst gemachtes Brot und Aufstriche, die wir mit Hanfprodukten herstellen“, so Chefin Monika Kocsil, die die „Hemptheke“ gemeinsam mit ihrem Mann Robert führen wird. Durch Zufall stießen die beiden bei ihren Recherchen zum Thema gesunde Ernährung auf Hanfprodukte. „Es ist ein so vielseitiges Thema. Hanfpflanzen sind zum Beispiel großartige Proteinlieferanten“, so die Geschäftsführerin.



Die „Hemptheke“ belebt ein lange leer stehendes Geschäftslokal in der Judenburger Burggasse 16 wieder. Die feierliche Eröffnung mit Ehrengästen findet heute Abend statt, der reguläre Verkauf startet am morgigen Samstag ab 9 Uhr. Geöffnet hat der Shop von Montag bis Samstag.

