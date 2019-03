Biennale 2019"Global Beer" verheißt ein süffiges Jahr für Muraus Kultur

Facebook

Das Bier steht 2019 in Murau im Fokus © Fotolia

Die Ausstellung zu 400 Jahre Schwarzenberg in Murau war 2017 ein voller Erfolg, nun wagt sich die Stadtgemeinde zum zweiten Mal an eine Biennale heran. „Global Beer. Die süffige Braukultur“ soll Muraus Tourismus und Kultur von 15. Juni bis 12. Oktober frischen Wind einhauchen. Das Programm für das Festival im Zeichen des Bieres steht bereits, wie Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher bestätigt. Den Großteil der Gesamtkosten in Höhe von rund 250.000 Euro trägt die Stadtgemeinde selbst, ein Teil der Gelder wird durch das Land Steiermark und zwei Sponsoren aufgebracht. „Ich stehe zu dem Konzept. Die Schwarzenberg-Ausstellung war ein Gewinn für die Stadt, die Nächtigungen steigen laufend.“ So nächtigten 2015 rund 60.000 Gäste in Murau, 2018 waren es mehr als 100.000.

