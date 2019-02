Facebook

Der Hubschrauber brachte den 74-Jährigen ins Spital © ÖAMTC/Christian Postl

Ein Pensionist ist am Samstagvormittag mit seinem Pkw bei St. Lorenzen ob Murau von einer Forststraße abgekommen und über eine steile Böschung abgestürzt. Der 74-Jährige war mit seinem 38-jährigen Neffen aus dem Bezirk Tamsweg zu einer Wildfütterung in der Nähe der Löwhütte im Lorenzengraben unterwegs. Gegen 10.50 Uhr fuhren die Männer wieder talwärts, als es passierte: In einer stark vereisten Linkskurve kam der Pkw von der Straße ab und stürzte sich mehrmals überschlagend über eine steile Böschung in einen Wald. Das Auto blieb auf dem Dach liegen.