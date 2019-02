Im Frühling wird in Fohnsdorf gebaut: Am Programm steht auch die Sanierung des veralteten Feuerwehrdepots in Rattenberg.

In Wasendorf nahe der Therme wird gebaut © Sarah Ruckhofer

An allen Ecken und Enden wird im Frühling in Fohnsdorf gebaut: So etwa im Ortsteil Wasendorf, nur wenige Hundert Meter von der Therme Aqualux entfernt. Unter dem Projekttitel „Wellness & Wohnen“ errichtet die Grazer Firma „FS01“ als Bauträger 37 hochwertige Eigentumswohnungen, davon sieben Penthouse-Wohnungen. Anfang Februar war Baubeginn, verwaltet werden die Wohnungen von der Seiersberger „Golden Service GmbH“, die auch für die ähnlich konzipierten Wohnungen in Sillweg verantwortlich zeichnet.

