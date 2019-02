Facebook

Männer und Gesundheit - darum geht es am Dienstag in Zeltweg © APA (Schlager Roland)

Was hält Männer in der Region Murtal gesund? Zu diesem Thema findet kommenden Dienstag, 26. Februar, ein runder Tisch in Zeltweg statt. Veranstaltet vom Institut für Männer- und Geschlechterforschung sowie der Männerberatung in Judenburg sollen Vertreter von diversen Vereinen, Institutionen und Private über die Gesundheitsförderung von Männern in der Region sprechen.

