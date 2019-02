200.000 Euro werden in neue Parkplätze rund um McDonald’s Judenburg investiert. Filiale in Knittelfeld wird modernisiert.

Hinter dem Mc Drive entstehen neue Parkplätze © Michaela Egger

Seit 21 Jahren gibt es in Judenburg „Fast Food“: Die Räumlichkeiten der McDonald’s-Filiale wurden vor einigen Jahren modernisiert, nun wird ausgebaut – zumindest, was die Parkplätze angeht. Insgesamt 55 Parkplätze werden den Kunden künftig zur Verfügung stehen, rund 30 mehr als bisher.



Das ist laut Andreas Gamsjäger, Chef der Filialen Judenburg, Knittelfeld, Leoben, Bruck und St. Lorenzen, auch dringend notwendig, denn: „Judenburg läuft sensationell!“ Vor allem in der Reisezeit sei es der Top-Standort unter den fünf Filialen. Die bestehenden Parkplätze werden vergrößert: „Es entstehen alles Komfortparkplätze“, so Gamsjäger.



Die neuen Parkplätze werden auf der Wiese hinter der Filiale errichtet. Die Einfahrt zum „Mc Drive“ wird versetzt, künftig soll es ein Einbahnsystem rund um das Gebäude geben. Gamsjäger spricht die gute Kooperation mit der Stadtgemeinde an, die das Grundstück verkauft hat, auf dem die Parkplätze entstehen: „Sie hat uns sehr unterstützt!“ In der kommenden Woche findet die Bauverhandlung statt.

