Stefan Valent (l.) und „Plo“ von der Simultania Liechtenstein sind sicher und voll Freude - wie alle Rennläufer – ob mit oder ohne Handicap am Skihang in Obdach: „Wir gewinnen!“ heißt die klare Botschaft © Bettina Oberrainer

Es geht nur in kleinen Schritten, kann aber etwas Großes werden.“ Im übertragenen Sinn wird das stimmen, praktisch werden jetzt schon rasant größere Schwünge gezogen. Und rund 500 begeisterte Fans sorgen für Stimmung, reihen das Rennen locker in eine Liga mit Kitzbühel, Wengen, Schladming. Ein Ort steht Kopf beziehungsweise auf der Skipiste in Obdach. Die Wetterbrauer beteiligen sich diesmal mit angenehmeren Temperaturen als bei der frostigen Generalprobe im Vorjahr.

Ideale Bedingungen für eine besondere Idee: Erstes offizielles Integrationsskirennen – und ihr Initiator Helmuth A. Ploschnitznigg verspricht: „Es wird nicht zu leicht, der eigens gesteckte Riesentorlauf hat es in sich.“ Start um zehn Uhr, je 18 Läufer mit besonderen Bedürfnissen und vom Skiclub Obdach rücken sich die Skibrille zurecht. Gestärkt von einem Frühstück im Liftgasthaus Kopp. Dort werden die Startnummern vergeben und unter großer Aufgeregtheit die Rennläuferpaare gelost.

