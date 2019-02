Facebook

Möchte im Weltcup aufs Podest: Die nächste Gelegenheit gibt es für Höfl nächstes Wochenende in China © Alfred Taucher

Für den Nachwuchs des USV Krakauebene gibt es keinen Mangel an Vorbildern. Der Verein hat gleich drei erfolgreiche Aushängeschilder, die sich in verschiedenen Disziplinen an der Weltspitze tummeln: Ramona Siebenhofer im alpinen Skirennzirkus, Sandro Siebenhofer im Skicross und Armin Höfl im Skibergsteigen.



Höfl wurde im Herbst 2015 in den Anschlusskader des ÖSV-Nationalkaders im Skibergsteigen aufgenommen und seither geht es für ihn im wahrsten Sinne des Wortes steil bergauf. Was die Erfolgsliste betrifft, ist er zwar noch nicht am Gipfel angelangt, kann aber schon Meilensteine vorweisen.



Als einziger Steirer im dreiköpfigen Nationalteam, hat er sich in den letzten Wochen sowohl auf in- als auch auf ausländischen Gipfeln in Szene gesetzt: „In Andorra erreichte ich mit Platz fünf in der Disziplin Vertical mein bisher bestes Weltcupergebnis. Im Weltcup geht es meistens über rund 600 bis 800 Meter in einem reinen Aufstiegsrennen vom Start im Tal bis ins Ziel am Berg nur steil bergauf.“



Zuletzt konnte er in Viehhofen seinen Einzel-Staatsmeistertitel in der Königsdisziplin Individual erfolgreich verteidigen. Der Krakauer setzte sich dabei nach 1:19,50 Stunden vor seinen Weltcupkollegen Jakob Herrmann (Rückstand zwei Minuten) und Langlauf-Olympiasieger Christian Hoffmann (Rückstand rund 3,5 Minuten) klar durch. Der 29-Jährige hat auf den vier Runden mit knackigen Anstiegen, Trage- und Kletterpassagen sein ganzes Können aufblitzen lassen.



Nachdem er bereits in der zweiten Runde die Führung übernahm, konnte er auf den Anstiegen als auch selektiven Abfahrten kontinuierlich den Vorsprung ausbauen und hat dann in überlegener Manier das Ziel am Berg erreicht: „Der Formaufbau vom Sommer und Herbst trägt jetzt Früchte. Ich setze mir meine Ziele immer für die ganze Saison und suche mir nicht ein spezielles Rennen aus. Daher ist mein Trainingsplan so ausgerichtet, dass ich während der Saison meine Form nicht abbaue, sondern noch weiter steigern kann.“



Das ist auch notwendig, nachdem es in den nächsten Wochen noch einige wichtige internationale Wettkämpfe gibt und Höfl sowohl im Weltcup als auch bei der Weltmeisterschaft von 9. bis 18. März in Villars (Schweiz) Höchstleistungen anstrebt. Mit dem ersten Weltcup-Podestplatz gibt es ein wichtiges Saisonziel: „Es fehlt nicht mehr viel, vielleicht nur mehr das letzte Eitzerl. Die Leistungsdichte im Weltcup ist aber in den letzten fünf Jahren enorm gestiegen. Wenn man einen guten Tag hat, geht es weit nach vorne. Und wenn es nicht so gut läuft, kann man auch gleich um 15 bis 20 Plätze durchgereicht werden.“



Die nächste Gelegenheit auf das Weltcup-Siegerpodest zu stürmen, gibt es schon in der nächsten Woche, wenn der Weltcuptross vom 22. bis 24. Februar mit drei Bewerben in China gastiert: „Vielleicht klappt es da schon, wenn nicht, werde ich sicher nicht enttäuscht sein. Weil für das, was ich in den letzten Jahren schon erreicht habe, da muss ein anderer viele Jahre hintrainieren, das macht mich auch sehr stolz. Natürlich wäre es aber schon schön, einmal am Podest zu stehen.“

Gestern ist der erfolgreiche Skibergsteiger aus dem Bezirk Murau nach Peking aufgebrochen. Leider musste sich Höfl vor dem Abflug mit einem grippalen Infekt herumschlagen und ist daher körperlich etwas geschwächt nach China aufgebrochen.