Auf einer 15 Meter hohen Fichte saß in Spielberg eine kleine Katze fest. Feuerwehren retteten das Tier.

Nach der Rettung wurde gekuschelt: Einsatzleiter Dieter Prall mit dem süßen Vierbeiner © Feuerwehr Spielberg

Rund 15 Meter hoch ist sie geklettert, den Weg zurück hat die kleine Katze nicht geschafft. Zu einer Tierrettung wurde am Abend des Valentinstags die Feuerwehr gerufen. Eine Katze kletterte auf eine Fichte und saß am Wipfel fest.



Mit einer Teleskopmastbühne wurde der Vierbeiner von rund zehn Feuerwehrleuten der Wehren Spielberg und Knittelfeld befreit. Das Tier wurde anschließend vom Tierschutz Arche Noah in Graz abgeholt. „Die Besitzerin hat sich mittlerweile schon gemeldet“, verkündet Gerald Stengg, Hauptbrandinspektor der Feuerwehr Spielberg.



Derartige Einsätze kommen laut Stengg übrigens äußerst selten vor. Nach der Rettung erntete das süße Kätzchen natürlich viele Streicheleinheiten.

