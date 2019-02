Welle an Hilfsbereitschaft reißt nicht ab: Auch „Simply Stoark“ singen für das Frühchen. Die drei Murtaler Studenten laden zu einem Singabend nach Großlobming.

"Simply Stoark" spielen für Amelie © kk

"Simply Stoark“ – das sind drei Studenten aus dem Murtal, die seit 2012 zusammen Musik machen. Ratschi Bahaudeen Junior (21 Jahre aus Feistritz bei Knittelfeld), Johanna Kaltenegger (22 Jahre aus dem Lobmingtal) und Judith Rieberer (21 Jahre, Lobmingtal) spielen hauptsächlich auf Taufen und Trauungen: „Da wir bei unseren Auftritten immer mit Menschen zu tun haben, hat uns die Geschichte von Amelie sehr berührt“, erzählt Rieberer. Das Frühchen hat wie berichtet nur zwei Tage nach der Geburt seine Mama verloren, die Kleine Zeitung-Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ machte auf den Fall aufmerksam. „Wir haben entschieden, auch in gewisser Weise helfen zu wollen.“

Am 15. März laden die Drei um 19 Uhr zum „Singen für die gute Sache“ in die Pfarrkirche Großlobming. Gemeinsam mit „Brand(l)neu“ werden Spenden für die Familie gesammelt, im Anschluss findet ein gemütliches Beisammensein im Pfarrhof statt.

