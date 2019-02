Mittlerweile suchen rund 90 Kräfte im Bereich Thalheim nach dem vermissten Mann. Auch ein Hubschrauber und Suchhunde sind an der Aktion beteiligt.

Auch die Rettungshundebrigade ist im Einsatz © ÖRHB Voitsberg

Bereits seit Freitag sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Raum Thalheim (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim) nach einem 82-jährigem Mann. Der Pensionist aus Judenburg soll bereits seit Donnerstag von seiner Wohnadresse abgängig sein. Die Suche wurde am Freitagabend abgebrochen und wurde am Samstag um 8 Uhr früh wieder aufgenommen. Die Suchmannschafften wurden weiter verstärkt.