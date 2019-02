Facebook

Vizebürgermeisterin Gabriele Kolar sprach ausführlich über die Nicht-Verleihung der Ehrenbürgerschaft © Michaela Egger

Die politische Groteske rund um die (Nicht-)Ehrenbürgerschaft von Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer wurde am 7. Februar auch im Gemeinderat Judenburg thematisiert. Bürgermeister Hannes Dolleschall (SPÖ) wirkte allerdings nicht so, als ob ihm an Wortspenden der Opposition zum Thema liegen würde.



Wie berichtet stand die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Schickhofer auf der Tagesordnung. Dieser nahm die Ehrung aber nicht an, nachdem sich abzeichnete, dass die Opposition sich dagegen aussprechen würde. Davon nichts anmerken ließen sich die Oppositionsvertreter bei der Verleihung. Diese hat schon am 24. Jänner stattgefunden, also vor einem entsprechenden Beschluss im Gemeinderat.



Vizebürgermeisterin Gabriele Kolar (SPÖ) meldet sich ausführlich zu Wort: Sie zählt auf, welche Projekte Schickhofer in Judenburg gefördert hat: vom Planetarium über den Verein Falkenberg bis zur Orgelsanierung.



Kolar: „Ich bin sehr traurig und beschämt und ich bin stolz, dass unser Landeshauptmann-Stellvertreter die Größe hat, unter diesen Umständen die Ehrenbürgerschaft nicht anzunehmen.“



ÖVP-Stadtrat Norbert Steinwidder merkt an, dass Schickhofer mit 39 Jahren noch jung ist und die Überreichung übereilt gewesen sei: „Ich schätze ihn sehr und er hilft, wo immer es geht. Dies berechtigt aber nicht, ihn zum Ehrenbürger zu machen.“



Bürgermeister Dolleschall schließt die Diskussion mit den Worten: „Ich habe gehofft, dass ihr doch noch zur Vernunft kommt. Ich sage nur eins, es ist traurig!“



Einstimmig erfolgten die Beschlüsse der Verleihungen des „Rings der Stadt Judenburg an Helmuth Ploschnitznigg, pädagogischer Leiter des Integrationshauses Simultania Liechtenstein, und des „Herz der Stadt Judenburg“ an Heinz Perner für seinen Einsatz rund um das Planetarium.



Zudem erfolgte ein Grundsatzbeschluss für Straßenbauarbeiten (540.000 Euro) und Regenwasserkanäle (400.000 Euro).

