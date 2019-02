Facebook

Ihre Leidenschaft gilt der Jagd – und den Jagdhunden: Johann Bärnthaler aus Obdach und Alois Schmied aus Zeltweg © Sarah Ruckhofer

Platz heißt Platz. Sofort, auf der Stelle, ohne zu überlegen. Deutschlanghaar-Hündin Sina befolgt das Kommando ohne Zögern. Sie ist einer von rund 4000 steirischen Jagdhunden, ihr Herrchen Johann Bärnthaler hat sie perfekt erzogen. Kein Wunder, an Erfahrung mangelt es dem Obdacher nicht: Seit 24 Jahren ist Bärnthaler in der Hundeausbildung aktiv, ist Hundeführer und Leistungsrichter für „Jagdgebrauchshunde“. Als Gebietsleiter des obersteirischen Jagd- und Gebrauchshundeklubs in Zeltweg bildet er mit Stellvertreter Alois Schmied und weiteren Freiwilligen rund 30 Hunde pro Jahr aus – und das seit drei Jahrzehnten.

