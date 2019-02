Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewerbetreibende „stürmten“ den Sitzungssaal des Rathauses © Michaela Egger

Volle Besucherränge bei der Sitzung des Gemeinderats Judenburg. Ein ungewohntes Bild. Vor allem Geschäftstreibende aus der Innenstadt haben sich auf den Sitzen niedergelassen, auf denen es in der Fragestunde kein Halten mehr gibt: Grund ist die Flut an Strafzetteln, mit denen Judenburg in jüngster Vergangenheit überschwemmt wurde.



ÖVP-Stadtrat Norbert Steinwidder nutzt die Fragestunde, um kundzutun: „Die Leute werden von den Strafzetteln abgeschreckt!“ Wie berichtet wurden allein beim Fliegerball um die 80 Strafmandate verteilt: „Man muss in derartigen Situationen ein wenig großzügiger agieren“, so Steinwidder, der Bürgermeister Hannes Dolleschall (SPÖ) nach einer Lösung fragt.



Peter Schilling von der FPÖ merkt an, dass nicht unbedingt erkennbar ist, wie in der Begegnungszone geparkt werden darf. Die Grüne Verena Sailer meint: „Jeder verärgerte Kunde ist ein Kunde, der nicht mehr kommt. So etwas hinterlässt einen massiven Imageschaden!“



In den Besucherrängen wird das Murmeln lauter und lauter, schließlich sagt Tanzstudio-Chefin Ingrid Dietrich: „Ich weiß, dass ich eigentlich nichts sagen darf, aber wir alle sind entsetzt.“ Diese Aussage unterstützen die Geschäftsleute, indem sie sich von ihren Sesseln erheben. „Ich habe mich geschämt und für meine Kunden die Strafzettel bezahlt“, merkt eine Gewerbetreibende an. Und dass die Judenburger Geschäftsleute bereit wären einen finanziellen Beitrag zu leisten, damit Derartiges nicht mehr passiert.



Dolleschall betont: „Es geht nicht um den Flieder, der in die Kasse kommt!“ Ohne Kontrollen werde aber kreuz und quer geparkt, der Bürgermeister sprach von einem „Wildwuchs“. Die Beauftragung des Securitydienstes sei einstimmig im Gemeinderat beschlossen worden.

Sailer: „Wir haben aber nicht beschlossen, die Leute zu vertreiben!“. Der Bürgermeister räumt ein, dass die Mitarbeiter des Securitydienstes „null Fingerspitzengefühl“ an den Tag legen.



Entsprechend wird es am Dienstag, 12. Februar, ein Gespräch mit dem Geschäftsführer geben. Zudem soll die Angelegenheit im Wirtschafts- und im Verkehrsausschuss besprochen werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.