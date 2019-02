Trotz Schneechaos entwickelt sich der Tourismus in Hohentauern gut. Es wird investiert, Tagesgäste und Urlauber bescheren Traum-Zahlen. Personalnot macht Gastronomen zu schaffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Günter Haas und Barbara Zandl leiten noch bis Mitte März die Geschicke des Tourismusverbandes Hohentauern © Sarah Ruckhofer

Mehr internationale Aufmerksamkeit hat Hohentauern wohl nie bekommen: Als die kleine Gemeinde im Jänner schneebedingt mehrere Tage von der Außenwelt abgeschnitten war, berichteten Medien rund um den Globus über den Ort. Was damals niemand abschätzen konnte: Handelte es sich um kostenlose Werbung für Hohentauern, oder schreckten die Berichte potenzielle Urlauber eher ab?

Barbara Zandl, Leiterin des Tourismusbüros, klärt auf: „In der Woche nach der Sperre hatten wir Stornierungen, mittlerweile kommen die Gäste aber wieder ganz normal.“ Die Ferien sind gut gebucht, Anfragen ob der Schneesituation gibt es kaum noch. 2018 zählte Hohentauern 75.000 Nächtigungen, ein sattes Plus von mehr als zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Tourismus-Obmann und Gastronom Franz Günter Haas ist zuversichtlich, dass sich der Trend fortsetzt: „Wir profitieren immer stärker vom Sommertourismus, die Entwicklung ist positiv.“ Aktuell werden weitere Ferienhäuser in der kleinsten Gemeinde der Steiermark gebaut, ein touristisches Großprojekt wird hinter den Kulissen vorbereitet.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.