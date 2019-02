In der Nacht auf Sonntag griff ein 26-jähriger irakischer Staatsbürger drei Personen auf einem Parkplatz vor einem Lokal an. Die Opfer wurden teils schwer verletzt.

Blutiger Streit in Spielberg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei nahm den Verdächtigen fest © Jürgen Fuchs

In Spielberg kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem gefährlichen Angriff: Wie erst jetzt bekannt wurde verletzte ein 26-jähriger irakischer Staatsbürger drei Personen mit einer zerbrochenen Bierflasche. Gegen 2:45 Uhr kam es vor einem Lokal in Spielberg, Bezirk Murtal, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen etwa zehn Personen. Es folgten Handgreiflichkeiten, wobei der Beschuldigte eine Bierflasche zerbrach und damit auf seine Kontrahenten losging.