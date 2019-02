Facebook

Fieber, Husten und die typischen Hautveränderungen sind Anzeichen von Masern. Bei Verdacht sollte ein Arzt gerufen, keinesfalls eine Ordination aufgesucht werden © Fotolia

Über keine andere Krankheit wird in Österreich aktuell stärker diskutiert als über die Masern: 13 bestätigte Fälle gab es bis Freitag, dazu mehrere Verdachtsfälle. An der Volksschule Anger im Bezirk Weiz müssen 26 Kinder, die nicht geimpft sind, bis 10. Februar daheim bleiben.

Im Bezirk Murtal gab es vergangene Woche ebenfalls einen Verdachtsfall, der sich laut Amtsärztin Angela Wagner zum Glück aber nicht bestätigt hat. „Wir hoffen, dass das so bleibt“, so die Ärztin, die gestern wieder in Schulen unterwegs war, um Kinder zu impfen. Trotz der vielen Masern-Fälle sei die Nachfrage nach Impfungen nicht gestiegen, bedauert Wagner. „Dabei können sich Kinder und Erwachsene kostenlos bei uns impfen lassen.“ Im Bezirk Murau ist derzeit kein einziger Masern-Fall bekannt, heißt es von der Bezirkshauptmannschaft.

