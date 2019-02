Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der frisch sanierten Bibliothek: Direktor Peter Steiner und Lehrerin Aurelia Lerchbacher © Michaela Egger

Transparenz wird an der Neuen Mittelschule Oberzeiring großgeschrieben. Beim Gang durch das Gebäude kann man durch in Wände und Türen eingebaute Fenster in die Klassen blicken. Umgekehrt funktioniert dies natürlich auch, Lehrer haben somit den Nachwuchs immer im Blick.



Dies ist aber nur ein minimaler Teil der Neuheiten an der Schule, die sich komplett saniert präsentiert. Fast komplett, um genau zu sein: Der dritte Bauabschnitt, in dem hauptsächlich Außenarbeiten vorgesehen sind, steht noch aus. Das ist auch der Grund, warum auf dem Gebäude in großen Lettern noch „Hauptschule“ zu lesen ist.



Es sei ohnehin gut, dass dies noch nicht geändert wurde, schmunzelt Direktor Peter Steiner. Schließlich soll aus der „Neuen Mittelschule“ die „Mittelschule“ werden. Und vielleicht ist in Zukunft sogar „Mittelschule“ und „Volksschule“ auf der Außenwand des Gebäudes zu lesen: Es ist im Gespräch, die nicht weit entfernte Volksschule in der Mittelschule unterzubringen. Die Volksschule, die derzeit zwei Klassen führt, muss ebenfalls saniert werden, aktuell wird eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt, eine endgültige Entscheidung steht also noch aus.



Im Frühjahr 2017 wurde die schon seit Jahren geplante Sanierung der NMS von der Landesregierung überraschend bewilligt. Danach ging es Schlag auf Schlag, startete der erste Abschnitt doch in den darauf folgenden Sommerferien. Der zweite Bauabschnitt wurde im letzten Sommer durchgeführt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.