Im Parkhaus 22-Jähriger brach in 22 Pkw ein

Ertappt wurde ein junger Mann, der im Parkhaus Knittelfeld in mehrere Pkw einbrach. Der Mann, der finanzielle Probleme hat, wird auf freiem Fuß angezeigt.

Der junge Täter schlug die Seitenscheiben bei 22 Pkw ein (Sujet) © alephnull - Fotolia

Finanzielle Probleme hat ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Murtal, aus dieser Lage wollte er mit einem Verbrechen entkommen. Er soll am 27. Jänner in mehrere Pkw im Parkhaus Knittelfeld eingebrochen sein. Der junge Mann schlug die Seitenscheiben der Wagen ein und erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe. Der Sachschaden ist hoch, waren doch 22 Autos von seinem Streifzug durch das Parkhaus betroffen.