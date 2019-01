Facebook

Eines der gestohlenen Fahrräder © PI Pöls

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter in ein Sportgeschäft in der Fohnsdorfer Straße in Pöls-Oberkurzheim ein (Ortsteil Pöls). Dabei erbeuteten sie hochpreisige Fahrräder, Lauf-, Freizeit- und Fahrradbekleidung, diverse Schuhe, Sportunterwäsche sowie Schibrillen. Nach ersten Ermittlungen dürfte dabei ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden sein.

